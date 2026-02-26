Heftiger Unfall an A36-Auffahrt: Junger Motorradfahrer kommt ums Leben

Nachterstedt - Schlimmer Unfall im Salzlandkreis: Am Mittwochnachmittag wurde ein junger Motorradfahrer von einem Transporter erfasst. Den Zusammenprall überlebte er nicht.

Im Salzlandkreis starb ein Motorradfahrer nach einem Unfall. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Gegen 16.45 Uhr war der 20 Jahre alte Biker auf der L75 zwischen Nachterstedt und Hoym (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Im Bereich zur Auffahrt zur A36 wurde er von einem Transporter erwischt, der links abbiegen wollte und den Motorradfahrer übersah.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, wurde der schwerst verletzte 20-Jährige zunächst mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Magdeburg gebracht.