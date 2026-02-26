Heftiger Unfall an A36-Auffahrt: Junger Motorradfahrer kommt ums Leben
Nachterstedt - Schlimmer Unfall im Salzlandkreis: Am Mittwochnachmittag wurde ein junger Motorradfahrer von einem Transporter erfasst. Den Zusammenprall überlebte er nicht.
Gegen 16.45 Uhr war der 20 Jahre alte Biker auf der L75 zwischen Nachterstedt und Hoym (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Im Bereich zur Auffahrt zur A36 wurde er von einem Transporter erwischt, der links abbiegen wollte und den Motorradfahrer übersah.
Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, wurde der schwerst verletzte 20-Jährige zunächst mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Magdeburg gebracht.
Trotz aller Bemühungen der Mediziner verstarb er dort wenig später.
Die L75 musste zur Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
Titelfoto: 123RF/osobystist