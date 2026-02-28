Heftiger Unfall fordert mehrere Schwerverletzte, darunter ein Kind

Halberstadt - Auf einer Bundesstraße zwischen Halberstadt und Aspenstedt ( Landkreis Harz ) sind am Freitagnachmittag gleich drei Autos mit mehreren Insassen verunfallt. Es gab mehrere Verletzte, darunter auch ein Kind.

Zwei Fahrzeuge überschlugen sich auf einem Acker. © Polizeirevier Harz

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Harz auf der Bundesstraße 79. Grund für den Crash soll nach ersten Erkenntnissen ein missglücktes Überholmanöver gewesen sein.

Ein 26-jähriger VW-Fahrer soll demnach zum Überholen ausgeschert sein, während er bereits von einem anderen Volkswagen eines 50-Jährigen überholt wurde. Hierbei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Ein vorausfahrender Ford einer 62-Jährigen wurde daraufhin ebenfalls mit ins Unglück gerissen.

Der vordere VW und der Ford sollen in weiterer Folge von der Straße abgekommen sein und sich auf einem angrenzenden Feld überschlagen haben.

Insgesamt sechs Personen waren an dem Unfall beteiligt – vier von ihnen wurden verletzt. Ein Insasse wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, drei Schwerverletzte, darunter die Ford-Fahrerin, ihre 41-jährige Tochter und der sechsjährige Enkel, wurden jeweils mit Rettungshubschraubern in Kliniken transportiert.