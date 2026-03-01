Mehrere Schwerverletzte nach Kreuzungscrash, darunter ein Kind

Schönebeck - Am Samstagabend wurden mehrere Menschen, darunter ein Kind, bei einem Unfall in Schönebeck ( Salzlandkreis ) schwer verletzt.

Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Menschen schwer verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Salzlandkreis zufolge war ein 31-Jähriger in der Johannes-R.-Becher-Straße unterwegs und wollte die Straße "Am Stadtfeld" queren. Hierbei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Autofahrer, sodass beide Wagen im Kreuzungsbereich kollidierten.

Bei dem Crash wurden der 31-Jährige sowie zwei Insassen, darunter ein Kind, schwer verletzt. Laut der Polizei sollen die Mitfahrer zudem nicht angeschnallt gewesen sein. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt, dessen Beifahrer verletzte sich jedoch ebenfalls schwer.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 27-Jährigen einen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Der Unfallbeteiligte gab zudem an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.