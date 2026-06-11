Erst Warnleuchte, dann Vollbrand: Auto fängt auf B248 Feuer

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Auf der B248 bei Kuhfelde ist am Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin entdeckte kurz vorher noch das Aufleuchten ihrer Kontrolleuchte.

Von Robert Lilge

Kuhfelde - Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr zu einem Autobrand auf der B248 bei Kuhfelde (Altmarkkreis Salzwedel) ausrücken.

Der VW Caddy konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.
Der VW Caddy konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, bemerkte die Fahrerin eines VW Caddys gegen 8.30 Uhr ihre im Armaturenbrett befindliche Kontrollleuchte aufleuchten.

Gleichzeitig konnte sie den Geruch von Rauch wahrnehmen, hieß es.

Während sie auf der Bundesstraße von Kuhfelde in Richtung Püggen unterwegs war, drang plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Der Wagen stand kurz darauf in Vollbrand.

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Die hinzugerufene Feuerwehr rückte mit insgesamt 31 Kameraden und sieben Einsatzwagen an.

Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die B248 musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.
Die B248 musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Während des Einsatzes musste die B248 kurzzeitig voll gesperrt werden. Weder die Autofahrerin noch die Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall verletzt.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

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