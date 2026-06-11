Erst Warnleuchte, dann Vollbrand: Auto fängt auf B248 Feuer

Kuhfelde - Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr zu einem Autobrand auf der B248 bei Kuhfelde ( Altmarkkreis Salzwedel ) ausrücken.

Der VW Caddy konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, bemerkte die Fahrerin eines VW Caddys gegen 8.30 Uhr ihre im Armaturenbrett befindliche Kontrollleuchte aufleuchten.

Gleichzeitig konnte sie den Geruch von Rauch wahrnehmen, hieß es.

Während sie auf der Bundesstraße von Kuhfelde in Richtung Püggen unterwegs war, drang plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Der Wagen stand kurz darauf in Vollbrand.

Die hinzugerufene Feuerwehr rückte mit insgesamt 31 Kameraden und sieben Einsatzwagen an.

Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.