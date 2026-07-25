Auto kracht gegen Baum: Beifahrerin stirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Teuchern - Nach einem schweren Unfall auf der L190 bei Teuchern im Burgenlandkreis ist eine 68-jährige Frau im Krankenhaus verstorben.

Rettungskräfte mussten die Frau bereits unter Reanimation in ein Krankenhaus bringen. Dort erlag sie schließlich ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Das Unglück selbst hatte sich am Freitagmorgen ereignet, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hatten die Frau aus dem Unfallauto befreien müssen. Bereits auf dem Weg ins Krankenhaus musste sie reanimiert werden. "Sie erlag am gestrigen Tag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen", teilte die Polizeiinspektion Halle nun mit.

Die Frau hatte als Beifahrerin in dem Auto gesessen, das auf der L190 zwischen den Abzweigen Schortau und Lagnitz von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert war. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen jedoch keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen sein.

Der gleichaltrige Fahrer des Wagens wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Er gelte weiter als schwer verletzt und werde nach wie vor stationär behandelt.