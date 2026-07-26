Mann durch Motorrad-Crash schwer verletzt: Verursacher fährt einfach weiter

Wenddorf - Schlimmer Crash im Landkreis Börde! Am Samstagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei fahndet jetzt nach dem dreisten Unfallverursacher.

Bei einem Unfall in der Börde wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Gegen 12.20 Uhr war ein 31-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der K1182 zwischen Wenddorf und Mahlwinkel (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer Kurve geriet plötzlich ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrbahn. Der 31-Jährige kam dadurch von der Straße ab und stürzte.

Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, soll es sich bei dem Unfallwagen um ein dunkles Auto gehandelt haben.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.