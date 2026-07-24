VW an Bahnübergang von Zug erfasst: Mann (†76) stirbt noch vor Ort

Angern - Unglück im Landkreis Börde: Am späten Donnerstagabend kam ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang ums Leben.

In der Börde kam es zu einem Unfall an einem Bahnübergang. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gegen 21.30 Uhr war ein 76 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW auf der L44 zwischen Rogätz und Angern (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Er gelangte dort an einen Bahnübergang, bei dem die Schranken bereits geschlossen waren - er fuhr dennoch auf die Gleise.

Der Lokführer eines heranrollenden Zugs versuchte noch zu Bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, wurde der 76-Jährige durch die Wucht des Aufpralls aus seinem VW geschleudert.

Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun.