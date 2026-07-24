VW an Bahnübergang von Zug erfasst: Mann (†76) stirbt noch vor Ort
Angern - Unglück im Landkreis Börde: Am späten Donnerstagabend kam ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang ums Leben.
Gegen 21.30 Uhr war ein 76 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW auf der L44 zwischen Rogätz und Angern (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Er gelangte dort an einen Bahnübergang, bei dem die Schranken bereits geschlossen waren - er fuhr dennoch auf die Gleise.
Der Lokführer eines heranrollenden Zugs versuchte noch zu Bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.
Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, wurde der 76-Jährige durch die Wucht des Aufpralls aus seinem VW geschleudert.
Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun.
Der Lokführer und die Fahrgäste des Zugs blieben unverletzt.
Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L44 zeitweise voll gesperrt werden.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa