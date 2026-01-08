Fahrerflucht nach schwerem Verkehrsunfall: Polizei bittet um Mithilfe

Halberstadt - Eine 15-Jährige wurde am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der beteiligte Fahrer beging Fahrerflucht, weshalb die Polizei jetzt um Mithilfe bittet.

Die Jugendliche (15) wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Jugendliche war gegen 07.20 Uhr gerade dabei gewesen, die Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt auf Höhe der Schule zu überqueren, als sie in der Mitte der Fahrbahn von einem Auto gestreift wurde.

Aufgrund von schwerwiegenden Verletzungen wurde die 15-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Fahrer floh mit seinem Auto vom Unfallort und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Fahrerflucht und fahrlässige Körperverletzung eingeleitet.