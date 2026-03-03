Schwerer Unfall im Stadtzentrum: Frau stirbt nach Unfall an Kreisverkehr
Merseburg - Autofahrer im Zentrum Merseburgs mussten am Montagnachmittag einiges an Geduld aufbringen. Am Kreisverkehr am Rudolf-Breitscheid-Platz war es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, kam infolge des Crashs eine Frau ums Leben.
Das Unglück hatte sich gegen 14.30 Uhr ereignet, wie die Behörde am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärte.
Dabei hatte eine Autofahrerin an der Straße Hölle in den Kreisverkehr einfahren wollen, den gerade ein anderer Wagen befuhr.
Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar waren.
Eine Beteiligte wurde zudem in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste zunächst durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum. Dort erlag sie in der Nacht ihren Verletzungen.
Die zweite Unfallbeteiligte erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht.
Der Kreisverkehr am Rudolf-Breitscheid-Platz musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Merseburg.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Titelfoto: amitdnath/123RF