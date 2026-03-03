Schwerer Unfall im Stadtzentrum: Frau stirbt nach Unfall an Kreisverkehr

Merseburg - Autofahrer im Zentrum Merseburgs mussten am Montagnachmittag einiges an Geduld aufbringen. Am Kreisverkehr am Rudolf-Breitscheid-Platz war es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, kam infolge des Crashs eine Frau ums Leben.

Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten noch ins Krankenhaus. Eine der beiden Frauen erlag dort jedoch in der Nacht ihren Verletzungen. (Symbolfoto) © amitdnath/123RF

Das Unglück hatte sich gegen 14.30 Uhr ereignet, wie die Behörde am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärte.

Dabei hatte eine Autofahrerin an der Straße Hölle in den Kreisverkehr einfahren wollen, den gerade ein anderer Wagen befuhr.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar waren.

Eine Beteiligte wurde zudem in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste zunächst durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum. Dort erlag sie in der Nacht ihren Verletzungen.

Die zweite Unfallbeteiligte erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht.