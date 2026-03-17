Fiat rammt Lkw: Fahrerin muss ins Krankenhaus

Letzlingen - Am Montagmittag krachte es in der Altmark: Eine Autofahrerin hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

In der Altmark ist ein Fiat mit einem Lkw kollidiert. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 13.20 Uhr war die 64 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Fiat auf der B71 zwischen Letzlingen und Gardelegen (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrspur abkam.

Sie geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Lkw eines 21-jährigen Fahrers, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der Fiat wurde nach dem Aufprall in den Straßengraben geschleudert und blieb dort liegen.

Die 64-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fiat entstand Totalschaden.

Der Sachschaden an beiden Unfallautos wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Weitere Autofahrer wurden nicht verletzt.