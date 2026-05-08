Beim Abbiegen übersehen: Radfahrer von Lastwagen erfasst und schwerst verletzt

Bernburg - Am frühen Freitagmorgen wurde ein Fahrradfahrer in Bernburg ( Salzlandkreis ) von einem Lastwagen erfasst und schwerst verletzt.

Der Fahrradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der 53-jährige Radfahrer war nach ersten Informationen des Polizeireviers Salzlandkreis gegen 4.51 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Kustrenaer Weg aus Richtung Kalistraße unterwegs.

Auf Höhe der Einfahrt zu dem dortigen K+S Salzwerk kam es dann zu dem Unglück. Ein 50-jähriger Fahrer wollte mit seinem Lastwagen abbiegen und übersah dabei den Radler.

Der 53-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen am Kopf zu. Aus diesem Grund musste er mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle gebracht werden.