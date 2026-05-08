Beim Abbiegen übersehen: Radfahrer von Lastwagen erfasst und schwerst verletzt
Bernburg - Am frühen Freitagmorgen wurde ein Fahrradfahrer in Bernburg (Salzlandkreis) von einem Lastwagen erfasst und schwerst verletzt.
Der 53-jährige Radfahrer war nach ersten Informationen des Polizeireviers Salzlandkreis gegen 4.51 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Kustrenaer Weg aus Richtung Kalistraße unterwegs.
Auf Höhe der Einfahrt zu dem dortigen K+S Salzwerk kam es dann zu dem Unglück. Ein 50-jähriger Fahrer wollte mit seinem Lastwagen abbiegen und übersah dabei den Radler.
Der 53-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen am Kopf zu. Aus diesem Grund musste er mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle gebracht werden.
Bislang konnte er nicht zu dem Unfall befragt werden, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Nach der Unfallaufnahme wurden durch die Polizei die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa