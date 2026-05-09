Auf Koks am Steuer: Verfolgungsjagd endet mit Unfall in der Börde

Haldensleben - In Satuelle, einem Ortsteil der Stadt Haldensleben ( Landkreis Börde ), ist in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei verunfallt.

Als die Beamten den Autofahrer überprüfen wollten, fuhr dieser davon. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 2.11 Uhr entschieden sich die Beamten einer Streife des Polizeireviers Börde, auf der K1106 ein Auto zu kontrollieren. Als die Polizeikräfte den Fahrer des Wagens mit dem Haltesignal zum Stehenbleiben aufforderten, machte sich dieser mit hoher Geschwindigkeit aus dem Staub.

Zwischenzeitlich erreichte der flüchtige Autofahrer eine Geschwindigkeit von etwa 180 km/h, erklärte ein Sprecher des Reviers.

Um den Raser und andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr zu bringen, entschieden sich die Beamten dafür, die Verfolgungsjagd abzubrechen.

Bei der späteren Absuche der Umgebung konnte das flüchtige Fahrzeug verunfallt an einer Straße festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt.

Während der anschließenden Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde bekannt, dass er vor Fahrtantritt Kokain konsumiert hatte.