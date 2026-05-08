Rentner kracht mit VW in Fluss: Aufmerksamer Ersthelfer greift sofort ein

Silberhütte - In Silberhütte ( Landkreis Harz ) ist am Donnerstagnachmittag ein Rentner mit seinem Auto in einen Fluss gestürzt und verletzt worden. Ein aufmerksamer Zeuge eilte dem Mann zu Hilfe.

Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend im Fluss zum Stehen. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz war der 82-Jährige mit seinem VW auf der Kreisstraße Richtung Straßberg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Als er nach rechts von der Straße fuhr, kollidierte er zunächst mit einem Verkehrsschild und krachte anschließend mit seinem Wagen in einen angrenzenden Fluss. Dort kam das Fahrzeug seitlich gekippt zum Stehen.

Ein 25-Jähriger bemerkte den Vorfall, eilte zum Fahrzeug und schlug die Seitenscheiben ein, um Kontakt zu dem Verunfallten aufzunehmen.

Bei der Aktion verletzte sich der Ersthelfer leicht und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.