Flugzeugabsturz auf geringer Höhe: Die Zahl der Verletzten verwundert

Gardelegen - Am Dienstagmittag soll an einem Flugplatz im Norden Sachsen-Anhalts ein Flugzeug abgestürzt sein.

Im Norden Sachsen-Anhalts ist wohl ein Flugzeug abgestürzt. (Symbolbild) © 123RF/pixphoto

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, soll es gegen 13 Uhr zu dem Unfall mit einem Leichtflugzeug am Flugplatz in Gardelegen gekommen sein.

Nach Informationen der Volksstimme sei die Maschine aus etwa sechs Metern Höhe zu Boden gestürzt.

Eine Anfrage von TAG24 bestätigte die Polizei zu diesem Vorfall bislang nicht.

Zum Unfall-Zeitpunkt waren zwei Menschen an Bord der Maschine, die aber wohl unverletzt geblieben seien.