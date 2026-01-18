Suche mit Heli und Wärmebildkamera: Unfallfahrer (28) entwischt der Polizei

Querfurt - Ein 28-jähriger Unfallverursacher löste am Freitagabend einen Polizeieinsatz im Saalekreis aus.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Unfallfahrer. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige mit seinem Auto auf der L172 zwischen Ziegelroda und Querfurt unterwegs, als er plötzlich mit einem Leitpfosten und mit einem Baum kollidierte.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, fand sie lediglich den komplett zerstörten Wagen vor, vom Fahrer fehlte jede Spur.

Die Behörde rief schließlich sogar einen Hubschrauber, welcher mittels Wärmebildkamera die Umgebung nach ihm absuchte - allerdings vergeblich.

Erst später konnte der 28-Jährige als Fahrzeugführer identifiziert und bei einer Bekannten angetroffen werden. Es wird vermutet, dass er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein könnte.

