Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt: Ist es der Vermisste aus Aschersleben?

Aschersleben - Auf der Bahnstrecke Aschersleben - Frose ( Salzlandkreis ) wurde am Samstagmorgen ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Handelt es sich bei dem Opfer um einen seit Freitag vermissten Rentner ?

Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, ereignete sich der tragische Vorfall gegen 7 Uhr im Bereich der dortigen Brücke der A36.

Für die Ermittlungen musste der Bahnverkehr für etwa fünfeinhalb Stunden in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Ermittelt wird, ob es sich bei dem Opfer um einen seit Freitag vermissten Rentner aus Aschersleben handelt.