Frau überholt trotz Verbot: Drei Menschen verletzt
Möckern - Ein Überholverbot konnte eine Autofahrerin im Jerichower Land nicht aufhalten: Am Donnerstagnachmittag baute sie einen schweren Unfall.
Gegen 16 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin auf der B 246a in Möckern (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Lkw überholen - trotz Überholverbot.
Dabei kam ihr allerdings das Auto eines 25-Jährigen entgegen und die beiden Wagen krachten frontal ineinander.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des jungen Mannes noch gegen seinen 58-jährigen Hintermann geschoben, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Alle drei Autofahrer wurden durch den Crash leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Die beiden Wagen, die frontal ineinander gekracht waren, erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Auch das dritte Auto wurde beschädigt.
Der Lkw, der von der 35-Jährigen überholt wurde, verließ den Unfallort und wird jetzt von der Polizei gesucht.
Die Polizei bittet nun den Fahrer des unbekannten Lkw sich zur Klärung des Hergangs bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921920-0 oder per Mail zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land