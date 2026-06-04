Mit Fahrrad Gleise gekreuzt: Kind (10) von Tram erfasst und schwer verletzt

Halle - Bei einem Unfall auf der Straße An der Magistrale im Hallenser Stadtbezirk West ist am Mittwochnachmittag ein Kind von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Sowohl das Kind als auch die Fahrerin der Straßenbahn mussten zur medizinischen Betreuung in eine städtische Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) © amitdnath/123RF

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 17 Uhr. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Bahn in westlicher Richtung auf der Straße An der Magistrale unterwegs, als in Höhe der Hallorenstraße das Kind mit seinem Fahrrad die Straßenbahngleise kreuzte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind schwer und die Fahrerin der Tram leicht verletzt wurde. Beide seien zur medizinischen Betreuung in ein städtisches Klinikum gebracht worden.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst nahm den Unfall auf und versucht nun, das genaue Geschehen aufzuklären. Während der Unfallaufnahme sei auch eine Drohne zum Einsatz gekommen.