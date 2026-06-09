Frontal-Crash bei Magdeburg: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Langenweddingen - Schlimmer Unfall bei Magdeburg : Am Dienstagnachmittag prallten auf einer Bundesstraße zwei Autos zusammen. Ein Fahrer überlebte nicht.

Auf der B81 kam es zu einem schweren Unfall mit einem Toten. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Osterweddingen

Gegen 14.30 Uhr war ein 72-Jähriger mit seinem Hyundai auf der B81 zwischen Magdeburg und Langenweddingen (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er im Bereich der dortigen Baustelle in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden VW.

Wie die Autobahnpolizei TAG24 am Abend mitteilte, wurden die beiden Insassen des VW, zwei Männer im Alter von 65 und 71 Jahren, schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfallverursacher wurde lebensbedrohlich verletzt. Ersthelfer versuchten den Mann zu reanimieren, allerdings erfolglos. Der 72-Jährige verstarb noch vor Ort.