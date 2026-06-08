Hinterrad plötzlich kaputt: BMW-Fahrer schlittert über A9 und kracht in Leitplanke

Coswig (Anhalt) - Ein 54-Jähriger wurde am Samstagnachmittag auf der A9 in Sachsen-Anhalt in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt und dabei verletzt.

Der BMW wurde stark beschädigt. © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhal

Der Mann war gegen 17.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz unterwegs. Das erklärte der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau-Roßlau am Montagvormittag.

Demnach fuhr der 54-Jährige mit seinem BMW auf der linken Spur. Eines seiner Hinterräder ging plötzlich während der Fahrt kaputt. Der BMW geriet ins Schleudern und kollidierte heftig mit der Mittelleitplanke, bevor er zum Stehen kam.

Der 54-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.