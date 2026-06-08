Hinterrad plötzlich kaputt: BMW-Fahrer schlittert über A9 und kracht in Leitplanke

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Am Samstag ging auf der A9 in Sachsen-Anhalt plötzlich der Hinterreifen eines BMW kaputt. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke.

Von Tamina Porada

Coswig (Anhalt) - Ein 54-Jähriger wurde am Samstagnachmittag auf der A9 in Sachsen-Anhalt in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt und dabei verletzt.

Der BMW wurde stark beschädigt.
Der BMW wurde stark beschädigt.  © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhal

Der Mann war gegen 17.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz unterwegs. Das erklärte der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau-Roßlau am Montagvormittag.

Demnach fuhr der 54-Jährige mit seinem BMW auf der linken Spur. Eines seiner Hinterräder ging plötzlich während der Fahrt kaputt. Der BMW geriet ins Schleudern und kollidierte heftig mit der Mittelleitplanke, bevor er zum Stehen kam.

Der 54-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Coswig (Anhalt) waren unter anderem im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn.

Ersten Informationen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von circa 39.000 Euro.

Titelfoto: Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhalt

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