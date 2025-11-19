Frau verliert Kontrolle über Auto, nachdem Scheibe beschlägt: Jugendlicher Fußgänger schwer verletzt

Wittenberg - Weil ihre Scheibe beschlug, verursachte eine 33-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen in Wittenberg ( Sachsen-Anhalt ) einen schweren Unfall. Ein Fußgänger musste stark verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Frau war mit ihrem Opel gegen 9 Uhr auf der Dessauer Straße aus Richtung Christuskirche kommend in Richtung Hafenbrücke unterwegs, bestätigte die Polizei.

Ihren eigenen Angaben zufolge beschlug plötzlich die Scheibe des Wagens. Ihre Reaktion darauf hatte drastische Folgen.

Denn die 33-Jährige habe die Scheibe frei wischen wollen, dabei verriss sie allerdings das Lenkrad.

Das Auto raste über eine Verkehrsinsel und stieß mit einem 19-Jährigen zusammen, der dort wartete, um die Straße zu überqueren.