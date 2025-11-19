Fahranfänger kracht mit VW gegen Baum: Zwei Personen verletzt

Gardelegen - Bei Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) ist am frühen Mittwochmorgen ein junger Autofahrer verunfallt. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Wagen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der 19-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel gegen 6 Uhr von Gardelegen in Richtung Letzlingen unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß am Straßenrand mit einem Baum zusammen.

"Durch die Kollision verlor der VW die Hinterachse, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Leitpfosten und kam schlussendlich zum Stehen", erklärte die Polizei.

Bei dem Crash wurden der junge Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt.