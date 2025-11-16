Auto kracht in Haus und beginnt zu brennen: Drei Menschen schwer verletzt

Tucheim - Bei einem Unfall mit anschließendem Feuer sind in Tucheim ( Landkreis Jerichower Land ) drei Menschen schwer verletzt worden.

Drei Insassen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In der Nacht auf Sonntag gab es kurz vor Mitternacht einen lauten Knall in der dortigen Ziesarstraße. Ein Anwohner meldete kurz darauf dem Notruf ein in Vollbrand stehendes Auto.

Angerückte Einsatzkräfte entdeckten anschließend einen Wagen, der augenscheinlich in eine Hauswand gekracht war. Zudem habe er im vorderen Bereich gebrannt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Flammen konnten jedoch schnell gelöscht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 28-jährige Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit durch das Dorf gefahren. Beim Touchieren eines Bordsteins habe er anschließend die Kontrolle verloren und ist schlussendlich gegen die Hauswand gestoßen, wo der Wagen direkt Feuer fing.

In seinem VW saßen drei weitere Personen. Zwei von ihnen und der Fahrer selbst wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.