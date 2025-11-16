Auto kracht in Haus und beginnt zu brennen: Drei Menschen schwer verletzt
Tucheim - Bei einem Unfall mit anschließendem Feuer sind in Tucheim (Landkreis Jerichower Land) drei Menschen schwer verletzt worden.
In der Nacht auf Sonntag gab es kurz vor Mitternacht einen lauten Knall in der dortigen Ziesarstraße. Ein Anwohner meldete kurz darauf dem Notruf ein in Vollbrand stehendes Auto.
Angerückte Einsatzkräfte entdeckten anschließend einen Wagen, der augenscheinlich in eine Hauswand gekracht war. Zudem habe er im vorderen Bereich gebrannt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Die Flammen konnten jedoch schnell gelöscht werden.
Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 28-jährige Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit durch das Dorf gefahren. Beim Touchieren eines Bordsteins habe er anschließend die Kontrolle verloren und ist schlussendlich gegen die Hauswand gestoßen, wo der Wagen direkt Feuer fing.
In seinem VW saßen drei weitere Personen. Zwei von ihnen und der Fahrer selbst wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Den Polizisten gab der 28-Jährige an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Weil er einen Atemalkoholtest verweigerte musste eine Blutprobenentnahme angeordnet werden.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa