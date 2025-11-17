Überschlagen und im Auto eingesperrt: Feuerwehr befreit bei Unfall verletzte Frau

Nordharz - Am Sonntagabend wurde eine Frau bei einem Unfall im Nordharz schwer verletzt.

Feuerwehrleute befreiten die Frau aus ihrem Auto. © Screenshot: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Veckenstedt

Sie war gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 1355 zwischen Veckenstedt und Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, wie das Polizeirevier Harz mitteilte.

In einer Rechtskurve kam die 58-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Sie geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stehen.

Die schwer verletzte Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Veckenstedt auf Facebook erläuterte, öffneten die Kameraden dafür die Seitenscheibe, um die Fahrertür von innen öffnen zu können.