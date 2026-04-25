Frontal-Crash im Harz: Zwei Menschen verletzt
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Schwanebeck - Am Freitagnachmittag krachte es im Landkreis Harz: Zwei Autos waren ineinander gekracht.
Gegen 14.30 Uhr war ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Breiten Straße in Schwanebeck (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Dort kollidierte er plötzlich mit einem Kleintransporter, der von einem 43 Jahre alten Fahrer gesteuert wurde.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sind sowohl die Ursache als auch der genaue Unfallhergang derzeit völlig unklar.
Beide Männer zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf gut 27.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Polizeirevier Harz