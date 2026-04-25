Frontal-Crash im Harz: Zwei Menschen verletzt

Schwanebeck - Am Freitagnachmittag krachte es im Landkreis Harz : Zwei Autos waren ineinander gekracht.

Ein Audi und ein Kleintransporter sind im Harz kollidiert. © Polizeirevier Harz

Gegen 14.30 Uhr war ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Breiten Straße in Schwanebeck (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Dort kollidierte er plötzlich mit einem Kleintransporter, der von einem 43 Jahre alten Fahrer gesteuert wurde.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sind sowohl die Ursache als auch der genaue Unfallhergang derzeit völlig unklar.