Gefährlich glatte Straße in der Altmark: Drei Unfälle in 24 Stunden

Zwischen Gardelegen und Letzlingen hat eine glatte Landstraße für drei Unfälle gesorgt. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Von Robert Lilge

Gardelegen/Letzlingen - Innerhalb von 24 Stunden kam es auf einer Landstraße zwischen Gardelegen und Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) bei winterlichen Verhältnissen zu drei schweren Unfällen.

VW rutscht seitlich gegen Baum

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr. Laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel kam eine 53-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Wagen ins Schlingern. Dabei rutschte ihr VW nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Wagen habe einen Schaden in vierstelliger Höhe erlitten und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Der VW krachte mit der Seite gegen einen Baum und musste abgeschleppt werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Beim Ausweichen frontal gegen Baum

Nur zweieinhalb Stunden später musste die Polizei erneut auf der nur knapp acht Kilometer langen Straße ausrücken. Gegen 16.40 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem VW dem Gegenverkehr ausweichen. Dabei sei er zu weit nach rechts gefahren und von der Straße abgekommen. Beim Versuch, wieder auf die Straße zu lenken, überquerte er die Straße und fuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite frontal gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch sein Wagen musste mit einem Schaden in vierstelliger Höhe abgeschleppt werden.

Der 19-jährige Fahrer ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Auto landet nach Kollision auf Dach

Einen weiteren Einsatz gab es am Mittwochmorgen um 7.10 Uhr. Auch hier geriet der VW eines 33-Jährigen nach einer Linkskurve ins Rutschen. Trotz Gegenlenkens brach das Heck aus und rutschte nach rechts von der Straße. Hier krachte der Wagen ebenfalls gegen einen Baum. Die Wucht war so groß, dass der VW sich sogar überschlug und auf der Straße auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten, teilten die Ermittler mit. Auch für ihn ging es anschließend mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Beschädigungen an seinem Wagen werden auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach einer Kollision mit einem Baum landete der VW auf dem Dach. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel