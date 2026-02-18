Autofahrer geblendet: Fußgängerin von Mazda erfasst und schwer verletzt

Oschersleben - Am Dienstagabend wurde eine Fußgängerin in Oschersleben ( Landkreis Börde ) von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Die Fußgängerin musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, war ein 78-Jähriger gegen 18.18 Uhr mit seinem Mazda auf der Hornhäuser Straße unterwegs. Zum selben Zeitpunkt wollte jedoch eine 79-Jährige die Fahrbahn auf Höhe der Weinbergstraße überqueren.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Autofahrer vom Gegenverkehr geblendet und konnte daher die Fußgängerin nicht rechtzeitig wahrnehmen.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 79-Jährige schwerste Verletzungen zuzog. Sie musste zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum nach Magdeburg gebracht werden.

Der Mazda-Fahrer wurde vor Ort von einer Seelsorgerin betreut. Sein Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.