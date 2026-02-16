Unfall an Kreuzung: Hyundai landet nach Zusammenstoß im Zaun

Ermsleben - Am Sonntagnachmittag ist ein Mann bei einem Unfall in Ermsleben ( Landkreis Harz ) verletzt worden.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Skoda krachte der Hyundai gegen einen Zaun. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, habe der 86-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Hyundai die Kreuzung Ascherslebener Straße/Am Mittelweg befahren.

Zur gleichen Zeit näherte sich ein 69-jähriger Fahrer mit seinem Skoda aus einer Seitenstraße von rechts. Dieser habe ihm die Vorfahrt genommen, hieß es.

Beide Wagen krachten daraufhin ineinander.

Der Hyundai-Fahrer kam kurz darauf von der Straße ab und krachte gegen einen Zaun.

Zudem habe er sich dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.