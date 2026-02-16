Unfall an Kreuzung: Hyundai landet nach Zusammenstoß im Zaun
Ermsleben - Am Sonntagnachmittag ist ein Mann bei einem Unfall in Ermsleben (Landkreis Harz) verletzt worden.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, habe der 86-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Hyundai die Kreuzung Ascherslebener Straße/Am Mittelweg befahren.
Zur gleichen Zeit näherte sich ein 69-jähriger Fahrer mit seinem Skoda aus einer Seitenstraße von rechts. Dieser habe ihm die Vorfahrt genommen, hieß es.
Beide Wagen krachten daraufhin ineinander.
Der Hyundai-Fahrer kam kurz darauf von der Straße ab und krachte gegen einen Zaun.
Zudem habe er sich dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der entstandene Gesamtschaden soll im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Gegen den Skoda-Fahrer wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Polizeirevier Harz