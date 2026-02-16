Schneeglätte überfordert Autofahrer: Über 20 Unfälle auf Sachsen-Anhalts Autobahnen

Am Montag gab es in Sachsen-Anhalt neue Schneefälle. Mit ihnen gab es wieder zahlreiche Unfälle auf den Fahrbahnen der Autobahnen A2 und A14.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg zieht Bilanz: Am Montag gab es über 20 Unfälle wegen Schneeglätte auf den Straßen.

Auf der A2 bei Hohenwarsleben kippte der Anhänger eines Lkw in die Mittelleitplanke.
Auf der A2 bei Hohenwarsleben kippte der Anhänger eines Lkw in die Mittelleitplanke.  © Polizeiinspektion Magdeburg

Die meisten davon haben sich auf der A2 ereignet, teilte eine Sprecherin gegenüber TAG24 mit. Genauer gesagt fielen 14 Unfälle auf die A2 und acht Unfälle auf die A14. Die A36 sei unfallfrei geblieben, hieß es.

Insgesamt wurden zwei Personen schwer und fünf Personen leicht verletzt.

Bei den meisten der Vorkommnisse seien Autos alleinbeteiligt von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten oder in die Leitplanke gekracht.

Zu hohe Geschwindigkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand seien die Hauptgründe dafür gewesen.

Das größte Ereignis sei auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin geschehen. Hier hatte am Morgen auf Höhe der Ortslage Hohenwarsleben (Landkreis Börde) ein 25-jähriger Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Gespann verloren.

Der mit einem Bagger beladene Anhänger soll demnach ins Schlingern geraten und in die Mittelleitplanke gekippt sein.

Weil drei folgende Autofahrer ihm ausweichen wollten, sorgten auch sie für einen Unfall. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg

