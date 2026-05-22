Fahrer verliert Kontrolle über Mitsubishi: Erst später dämmert es der Polizei

Gardelegen/Letzlingen - Ein 24-jähriger Autofahrer sorgte am Donnerstagnachmittag auf der Alten Letzlinger Landstraße zwischen Gardelegen und Letzlingen ( Altmarkkreis Salzwedel ) für einen Unfall .

Erst bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Salzwedel war der Mann mit seinem Mitsubishi von Gardelegen kommend in Richtung Letzlingen unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn und dort anschließend auf den Grünstreifen gelangte.

Kurz darauf touchierte der Wagen einen Baum sowie einen Leitpfosten. Anschließend lenkte der 24-Jährige das Auto wieder zurück auf die Straße. Verletzt habe er sich bei dem Vorfall nicht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Spätestens bei der Unfallaufnahme dämmerte es den Einsatzkräften.

Die Beamten bemerkten dabei deutlichen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille.