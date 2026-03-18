Golf überschlägt sich auf Feld: Drei Verletzte nach Unfall in der Altmark

Störpke - Am frühen Mittwochmorgen krachte es schwer in der Altmark: Zwei Autos sind auf einer Landstraße frontal ineinander gerauscht.

In der Altmark sind am Morgen zwei VWs kollidiert. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 7.30 Uhr war eine 36 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem VW Golf auf der L15 zwischen Siepe und Störpke (Sachsen-Anhalt) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in den VW Sharan einer 37-Jährigen.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, überschlug sich der Golf mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Erliegen. Auch der andere Unfallwagen landete auf dem Acker.

Durch den Unfall wurden die beiden Autofahrerinnen sowie ein 25-jähriger Beifahrer des VW Golf leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.