Hase rennt auf Straße: Jugendliche Mopedfahrer verletzten sich bei Unfall

Beetzendorf - Ein Hase hat am Samstagabend gegen 23 Uhr zwischen Rohrberg und Beetzendorf ( Altmarkkreis Salzwedel ) einen Unfall mit zwei verletzten Jugendlichen ausgelöst.

Beide Jugendlichen auf dem Moped stürzten zu Boden und verletzten sich. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, war eine 15 Jahre alte Mopedfahrerin mit ihrer 14-jährigen Sozia auf der dortigen Landstraße unterwegs. Zeitgleich setzte ein 44-jähriger Mann mit seinem VW Touran samt Anhänger zum Überholen einer Gruppe von Mopeds an.

Während des Überholvorgangs kreuzte plötzlich ein Hase die Fahrbahn. Die 15-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

In der Folge kam es nicht nur zur Kollision mit dem Hasen, sondern auch zu einem Zusammenstoß mit dem überholenden VW Touran.

Die junge Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Moped und stürzte gemeinsam mit ihrer Mitfahrerin zu Boden.

Während die 15-Jährige nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort bleiben konnte, erlitt die 14 Jahre alte Sozia schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Wolfsburg gebracht.