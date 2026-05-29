Tödliches Unglück in Stendal: Radfahrer (†81) von Skoda erfasst

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In Stendal wurde am Freitag ein Rentner bei einem Unfall tödlich verletzt. Die Strecke musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Auf einer Landstraße im Landkreis Stendal ist am Freitagmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Unfall zu Tode gekommen.

Der 81-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild)
Der 81-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild)  © 123RF/toa55

Wie das Polizeirevier Stendal am späten Freitagnachmittag mitteilte, ereignete sich das tragische Unglück gegen 8.15 Uhr auf der L16.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 77-Jährige die Landstraße aus Richtung Arneburg in Richtung Stendal mit ihrem Skoda. Auf Höhe der Ortslage Chausseehaus Hassel überquerte plötzlich ein 81-jähriger Radfahrer die Fahrbahn.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, erklärte ein Polizeisprecher.

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Bei dem Crash wurde der Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier verstarb er wenig später aufgrund seiner Verletzungen.

Das Fahrzeug der 77-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die L16 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: 123RF/toa55

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