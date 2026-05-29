Tödliches Unglück in Stendal: Radfahrer (†81) von Skoda erfasst

Stendal - Auf einer Landstraße im Landkreis Stendal ist am Freitagmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Unfall zu Tode gekommen.

Der 81-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/toa55

Wie das Polizeirevier Stendal am späten Freitagnachmittag mitteilte, ereignete sich das tragische Unglück gegen 8.15 Uhr auf der L16.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 77-Jährige die Landstraße aus Richtung Arneburg in Richtung Stendal mit ihrem Skoda. Auf Höhe der Ortslage Chausseehaus Hassel überquerte plötzlich ein 81-jähriger Radfahrer die Fahrbahn.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, erklärte ein Polizeisprecher.

Bei dem Crash wurde der Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier verstarb er wenig später aufgrund seiner Verletzungen.