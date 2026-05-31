Kollaps hinter dem Steuer: Senior verliert Kontrolle über Auto

Burg - Ein medizinischer Notfall hat am Freitagvormittag in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) zu einem Unfall geführt. Ein 80 Jahre alter Autofahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

An einem Garagenkomplex fanden Einsatzkräfte den Mann (80) noch hinter dem Steuer. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Jerichower Land wollte der Senior mit seinem Renault von der Straße Am Ring in den Südring abbiegen, als er plötzlich einen Kreislaufkollaps erlitt.

Der Wagen kam daraufhin von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und krachte gegen ein Verkehrsschild, hieß es.

Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fußgänger in Gefahr.

Der 80-Jährige kam nach dem Vorfall wieder zu sich und setzte seine Fahrt zunächst in Richtung eines nahe gelegenen Garagenkomplexes fort.

Dort konnten später Einsatzkräfte den Mann schließlich noch in seinem Auto antreffen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Burg gebracht.