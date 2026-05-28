Opel kracht gegen Baum: Mutmaßlicher Drogenfahrer flüchtet von Unfallort

Haldensleben - Für einen 39-Jährigen endete eine Autofahrt in Haldensleben ( Landkreis Börde ) am Dienstagabend an einem Baum und mit mehreren Strafverfahren.

Die Beamten konnten den flüchtigen Fahrer bereits kurze Zeit später feststellen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Börde war der Opelfahrer gegen 21 Uhr auf der Magdeburger Straße in Richtung Haldensleben Ortsausgang unterwegs, als er auf gerader Strecke plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Am Straßenrand kollidierte er dann mit einem Baum. Durch den Aufprall löste sich ein Rad des Wagens und krachte gegen einen geparkten Sattelauflieger.

Statt am Unfallort zu bleiben und auf Hilfe zu warten, machte sich der 39-Jährige zu Fuß aus dem Staub. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei.

Bereits bei der Anfahrt zur Unfallstelle konnten die Beamten den flüchtigen Fahrer in der Innenstadt feststellen.

"Bei der anschließenden Befragung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte", so ein Sprecher der Polizei. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.