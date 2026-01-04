Heftiger Glätte-Unfall: Mann fährt gegen Baum und stirbt

Nienburg - Schlimmer Unfall im Schneetreiben: Im Salzlandkreis starb am Samstagvormittag ein Mann, nachdem er mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren war.

Im Salzlandkreis ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Neugattersleben

Ein 61 Jahre alter Autofahrer war gegen 10.45 Uhr auf einer Landstraße zwischen Brumby und Neugattersleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam.

Der Kleinwagen krachte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Unfallfahrer im Inneren des Wracks eingesperrt und musste von den Kameraden der Feuerwehr befreit werden.

Der Mann wurde durch den Unfall schwerst verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, erlag er in der Klinik dann leider seinen schweren Verletzungen.