Heftiger Kreuzungscrash: 72-jähriger Radfahrer schwerst verletzt
Bitterfeld-Wolfen - Im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Greppin wurde am Samstag ein Fahrradfahrer schwer verletzt.
Nach Angaben von Polizeikommissarin Franziska Schubert nahm der Unfall gegen 14 Uhr seinen Lauf, als der 72-jährige Radler auf der Farbenstraße in Richtung Parsevalstraße unterwegs war.
Auf der Kreuzung zur Salegaster Chaussee kollidierte er dann mit einem rechts abbiegenden Daimler-Chrysler, der gerade aus Richtung Wolfen kam.
Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass sich der 72-Jährige "mindestens schwere Verletzungen" zuzog.
An dem Auto und dem Fahrrad entstand lediglich geringer Schaden in Gesamthöhe von etwa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa