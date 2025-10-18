Heftiger Kreuzungscrash: 72-jähriger Radfahrer schwerst verletzt

Bitterfeld-Wolfen - Im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Greppin wurde am Samstag ein Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Nach Angaben von Polizeikommissarin Franziska Schubert nahm der Unfall gegen 14 Uhr seinen Lauf, als der 72-jährige Radler auf der Farbenstraße in Richtung Parsevalstraße unterwegs war.

Auf der Kreuzung zur Salegaster Chaussee kollidierte er dann mit einem rechts abbiegenden Daimler-Chrysler, der gerade aus Richtung Wolfen kam.

Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass sich der 72-Jährige "mindestens schwere Verletzungen" zuzog.