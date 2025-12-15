Knapp 20 Glätteunfälle und mehrere schwerverletzte Personen im Harz

Harz - Am Montagmorgen ist es im Landkreis Harz zu etwa 20 Unfällen wegen Glätte gekommen. Mindestens zehn Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

In Ilsenburg geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr. © Polizeirevier Harz

Unter anderem krachte es in Wernigerode. Laut dem Polizeirevier Harz geriet ein 30-Jähriger mit seinem Suzuki gegen 5.46 Uhr in einer Rechtskurve unmittelbar vor dem Bahnübergang Grund von Glatteis auf die Gegenfahrbahn.

Hier streifte er den Opel eines 42-Jährigen und stieß anschließend mit dem Audi eines 29-Jährigen zusammen. Der Suzuki-Fahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 23.000 Euro.

Nur wenige Minuten später kam es zu einem weiteren schweren Unfall in Ilsenburg.

Auf der L85 verlor ein 45-Jähriger aufgrund der Glätte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Mazda und geriet ebenfalls in den Gegenverkehr. Hier krachte er mit dem Audi eines 34-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von schätzungsweise 18.000 Euro.