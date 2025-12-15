Unfall am Bahnübergang: Züge zwischen Magdeburg und Berlin fallen aus

Magdeburg - Nach einem Unfall an einem Bahnübergang ist die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Berlin massiv eingeschränkt. Reisende müssen Geduld mitbringen.

Nach einem schweren Unfall ist die Bahnstrecke Magdeburg - Berlin stark eingeschränkt. © Blaulichtreporter Brandenburg/ Cevin Dettlaff

In der Nacht auf Montag kam es bei Brandenburg an der Havel zu einem tödlichen Autounfall an einem Bahnübergang.

Da die Bergungsarbeiten noch immer andauern, fällt der beliebte RE1 aus oder fährt verändert, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die Linie rollt normalerweise von Magdeburg über Potsdam nach Berlin und zurück.

Von Seiten der ODEG seien Schienenersatzverkehrsbusse geplant.