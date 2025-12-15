Unfall am Bahnübergang: Züge zwischen Magdeburg und Berlin fallen aus
Magdeburg - Nach einem Unfall an einem Bahnübergang ist die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Berlin massiv eingeschränkt. Reisende müssen Geduld mitbringen.
In der Nacht auf Montag kam es bei Brandenburg an der Havel zu einem tödlichen Autounfall an einem Bahnübergang.
Da die Bergungsarbeiten noch immer andauern, fällt der beliebte RE1 aus oder fährt verändert, teilte die Deutsche Bahn mit.
Die Linie rollt normalerweise von Magdeburg über Potsdam nach Berlin und zurück.
Von Seiten der ODEG seien Schienenersatzverkehrsbusse geplant.
Reisende sollen sich am Bahnsteig und in der DB-Navigator-App informieren. Derzeit ist unklar, wie lange die Sperrung noch bestehen bleibt.
Titelfoto: Blaulichtreporter Brandenburg/ Cevin Dettlaff