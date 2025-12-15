Drei Personen bei frontalem Zusammenstoß in Mansfeld-Südharz schwer verletzt

Berga - Bei einem Unfall zwischen Uftrungen und Berga ( Mansfeld-Südharz ) wurden am Sonntagabend drei Menschen schwer verletzt.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bösenrode

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr auf der Landstraße 236.

An einer Fahrbahneinengung unterhalb einer Autobahnbrücke waren zwei Autos frontal miteinander kollidiert, hieß es von der Polizei.

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Menschen schwer verletzt. In welchem Auto die Insassen saßen, ist nicht bekannt.

Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.