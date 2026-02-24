Junger Autofahrer nach Crash schwer verletzt: Ursache kommt schnell ans Licht

Blankenburg - Am späten Montagabend krachte es im Landkreis Harz : Ein junger Autofahrer hatte betrunken und unter Drogen einen Autounfall gebaut.

Im Harz ist ein VW gegen eine Ampel gekracht. © Polizeirevier Harz

Gegen 23 Uhr war der 19 Jahre alte Autofahrer mit seinem VW auf der B81 in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte an einer Kreuzung links abbiegen.

Er erwischte aber die Kurve nicht und prallte frontal gegen eine Ampel, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der 19-Jährige wurde im Inneren eingeklemmt und musste über die Beifahrerseite geborgen werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille. Doch damit nicht genug: Ein Drogentest schlug auch noch auf Kokain an.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.