Schwerer Kreuzungscrash: Motorradfahrer von Kleintransporter erfasst

Bernburg - Am späten Dienstagabend krachte es im Salzlandkreis: Ein Motorradfahrer wurde durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt.

In Bernburg wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bernburg

Gegen 19.30 Uhr war ein Autofahrer mit seinem Kleintransporter auf der B6 zwischen Bernburg und Nienburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er an einer Kreuzung links abbiegen wollte.

Dabei übersah er den entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer und konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten musste die Kreuzung für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.