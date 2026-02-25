Fahranfängerin bei Crash gegen Brückengeländer schwer verletzt

Beetzendorf - Zwischen den Ortsteilen Darnebeck und Jeeben ( Altmarkkreis Salzwedel ) hat es am Dienstagabend mächtig gekracht. Bei einem Unfall wurde eine junge Fahrerin schwer verletzt.

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel war die 19-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der K1117 von Darnebeck in Richtung Jeeben unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die junge Fahrerin mit ihrem VW auf den Grünstreifen und krachte in weiterer Folge gegen ein gemauertes Brückengeländer.

Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.