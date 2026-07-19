Heftiger Unfall im Harz: VW-Fahrer stirbt nach Frontal-Zusammenstoß

Hasselfelde - Am späten Samstagabend krachte es schwer im Landkreis Harz : Bei einem Verkehrsunfall kam ein Mann ums Leben.

Im Landkreis Harz wurde ein Autofahrer (42) tödlich verletzt. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 22.40 Uhr war ein 42-jähriger Deutscher mit seinem VW Golf auf der B242 zwischen Stiege und Hasselfelde (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Der Golf krachte frontal in den entgegenkommenden Multivan eines 43 Jahre alten Autofahrers, teilte die Autobahnpolizei mit.

Der Multivan-Fahrer und seine 38-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Für den Unfallverursacher kam allerdings jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche schlugen fehl, er starb noch vor Ort.

Warum der VW so plötzlich in den Gegenverkehr geriet, wird nun von der Polizei ermittelt.