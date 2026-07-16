Audi-Fahrer kracht auf Feldweg gegen Baum: Alkoholtest ist eindeutig

Siems - Am Mittwochabend ist ein Audi-Fahrer bei Siems ( Altmarkkreis Salzwedel ) gegen einen Baum gekracht und wurde verletzt. Stand der Mann unter Alkoholeinfluss?

Der Audi wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Unfall ereignete sich nach Angaben eines Sprechers der Polizei Altmarkkreis Salzwedel gegen 19.25 Uhr auf einem Feldweg zwischen Siems und Peckfitz.

Der 41-Jährige soll während seiner Fahrt nach rechts von der Straße abgekommen sein, stieß gegen einen Baum und drehte sich im weiteren Verlauf um seine eigene Achse.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,51 Promille. Zudem sei der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen.

Trotz leichter Verletzungen lehnte der Fahrer ab, in einem Krankenhaus versorgt zu werden. Trotzdem musste er wegen einer Blutprobenentnahme in eine Klinik gebracht werden.

Der Gesamtschaden am Fahrzeug und am Baum liegt im vierstelligen Bereich.