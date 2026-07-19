VW kracht in Zaun: Drei Verletzte nach Crash in der Altmark

Gardelegen - Am frühen Samstagmorgen krachte es in der Altmark: Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall teils schwer verletzt.

Bei einem Unfall in der Altmark wurden drei Menschen verletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 6.30 Uhr war ein 38-jähriger Moldauer mit seinem VW auf der B 188 in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er auf eine dortige Landstraße abbiegen wollte.

Dabei verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte schließlich frontal in einen Zaun.

Derzeit wird vermutet, dass die zu hohe Geschwindigkeit des Autos die Ursache für den Unfall war, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, ein dritter Insasse wurde hingegen schwer verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht und der VW abgeschleppt.