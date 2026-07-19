Auto überschlägt sich mehrfach: Vier Menschen verletzt

Kleinalsleben - Am Samstagnachmittag wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Börde verletzt. Die Ursache des Vorfalls ist unklar.

In der Börde hatte sich am Samstag ein Auto überschlagen. © Polizeirevier Börde

Gegen 16.25 Uhr war das voll besetzte Auto auf der L 80 zwischen Großalsleben und Kleinalsleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Nach einer Rechtskurve auf leicht abschüssiger Straße kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer versuchte gegenzulenken, wodurch sich das Unfallauto quer stellte und sich anschließend zweimal überschlug, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Einer der Insassen wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Die anderen drei konnten das Unfallwrack selbstständig verlassen.