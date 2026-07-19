Auto überschlägt sich mehrfach: Vier Menschen verletzt

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Am Samstagnachmittag wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Börde verletzt. Die Umstände des Vorfalls sind unklar.

Von Lena Schubert

Kleinalsleben - Am Samstagnachmittag wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Börde verletzt. Die Ursache des Vorfalls ist unklar.

In der Börde hatte sich am Samstag ein Auto überschlagen.
In der Börde hatte sich am Samstag ein Auto überschlagen.  © Polizeirevier Börde

Gegen 16.25 Uhr war das voll besetzte Auto auf der L 80 zwischen Großalsleben und Kleinalsleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Nach einer Rechtskurve auf leicht abschüssiger Straße kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer versuchte gegenzulenken, wodurch sich das Unfallauto quer stellte und sich anschließend zweimal überschlug, teilte das Polizeirevier Börde mit.

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Einer der Insassen wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Die anderen drei konnten das Unfallwrack selbstständig verlassen.

Alle Insassen wurden verletzt.
Alle Insassen wurden verletzt.  © Polizeirevier Börde

Die vier Mitfahrer wurden allesamt verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Auskunft geben.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Börde

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