Hubschrauber im Einsatz! Kind (5) bei Fenstersturz schwer verletzt
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Querfurt - Dramatische Szenen am Montagabend in Querfurt (Saalekreis)! Ein Kind stürzte in die Tiefe.
Nach ersten Angaben der Polizei mussten die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Pretitz ausrücken.
Demnach war dort ein fünfjähriges Kind aus dem Fenster der ersten Etage gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen.
Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und brachte das Kind ins Krankenhaus.
Die genauen Hintergründe und Umstände des Sturzes sind bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa