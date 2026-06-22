Über vier Promille! Sturzbetrunkener Radfahrer nach Unfall schwer verletzt in Klinik

Ebendorf - In Ebendorf ( Landkreis Börde ) ist am Sonntagabend ein Radfahrer bei einem alleinbeteiligten Unfall schwer verletzt worden. Bei der Überprüfung staunen die Beamten nicht schlecht.

Der Mann verlor nach dem Sturz das Bewusstsein. (Symbolfoto) © 123RF/bialasiewicz

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde eine Zeugin gegen 19.12 Uhr in der Haldenslebener Straße auf den gestürzten 38-Jährigen aufmerksam. Dieser lag bewusstlos auf einem Grünstreifen am Fahrbahnrand.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der Radler vor seiner Fahrt erhebliche Mengen Alkohol konsumiert, sei gestürzt und habe dann das Bewusstsein verloren.

Bei dem Sturz verletzte sich der 38-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.