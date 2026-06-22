Autofahrt endet mit mehreren Überschlägen: Polizei riecht Alkohol beim Fahrer

Miesterhorst/Dannefeld - Die Autofahrt eines alkoholisierten Mannes ist am Samstagabend auf einer Landstraße zwischen Miesterhorst und Dannefeld ( Altmarkkreis Salzwedel ) mit einem schweren Unfall geendet.

Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier des Altmarkkreises Salzwedel am Montag mitteilte, war ein 36 Jahre alter Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem VW von Miesterhorst in Richtung Dannefeld unterwegs. Plötzlich sei er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend prallte sein Auto gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich mehrfach. Erst nachdem es zusätzlich gegen einen Baum und einen Zaun gekracht war, kam es zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Polizeibeamten in der Nähe des 36-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,73 Promille.